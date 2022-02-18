مصري هارب من “7 قرون” سجن يقع في قبضة الشرطة

2022/02/18 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت الشرطة المصرية، اليوم الجمعة، القبض على شخص هارب من تنفيذ 289 حكما قضائيا.وبلغ إجمالي مدد الحبس بحق المطلوب 762 سنة، وفق موقع “اليوم السابع” المحلي.وتبيّن أن الهارب “رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة” ومطلوب التنفيذ عليه في 289 حكما قضائيا غالبيتها (شيكات من دون رصيد).وبمواجهته المتهم أقر بالأحكام الصادرة […]

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