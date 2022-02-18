جولة مفاوضات جديدة لاختيار رئيس الجمهورية

2022/02/18 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، تواصل الحوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني فيما يخص التوصل لاتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية.

وقالت عضو الاتحاد ريزان الشيخ دلير في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "باب الحوار مفتوح مع الحزب الديمقراطي وحصل لقاء في الأسبوع الماضي بين رئيسي الحزبين للتوصل حل نهائي فيما يخص منصب رئيس الجمهورية".

واضافت ان "الاتحاد الوطني لم يوافق على اي مرشح تم طرحه الحزب الديمقراطي في حين ان الاتحاد متمسك بمرشحه الوحيد".

وفيما قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف ترشيح زيباري أكدت دلير ان "القرار قانوني جدا ولا نعرف ان كان الديمقراطي قدم مرشحا بديلا ام لا.

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