2022/02/18 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد ختام الجولة الـ21 من منافساته.

ويتصدر الدوري نادي الشرطة برصيد 57 ، فيما يليه نادي الزوراء ب42 ، ثم الطلبة ب40.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر ترتيب الدوري الممتاز للجولة الـ21) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر ترتيب الدوري الممتاز للجولة الـ21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).