مسؤول محلي: أهالي قضاء الزبير يواجهون خطر الموت

2022/02/18 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

طالب قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر السعيدي، اليوم الجمعة، بضرورة ان تعمل الحكومة بشكل واقعي برفع الالغاء من القضاء، لافتا إلى أن الأهالي يواجهون خطر الموت لتكرار انفجار الألغام.

وقال السعيدي لـ(بغداد اليوم ) ان "الشركات متوقفة عن رفع الألغام بالقضاء وضواحيه وما يحدث من عملية رفع لتلك الألغام هو مرتبط بالشركات النفطية التي اذا أرادت مسح مكان خاص بها تقوم برفع الألغام غير ذلك فلم يكن لها دور بالمبادرة بالعمل على رفع الألغام والمخالفات الحربية وانقاذ حياة المواطنين".

وبين السعيدي ان "وزارة النفط لم يكن لها دور برفع الألغام من خلال الشركات النفطية الأجنبية التي تمتلك إمكانيات كبيرة لكن اي توجيه لم يحصل حول ذلك الامر".

وأضاف السعيدي ان "القضاء سجل حوادث لانفجار ألغام أودى بحياة الكثير من المواطنين كان آخرهم اليوم دون أي توجيهات من الدولة حول رفع الألغام".

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