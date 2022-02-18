كلوب: مانشستر سيتي “أصغر مشاكلي”

2022/02/18 | 19:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سيحصل ليفربول اليوم الجمعة، على فرصة لممارسة بعض الضغط على مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المدرب يورغن كلوب، قال إنه “لا يضيع دقيقة واحدة في التفكير في فريق المدرب بيب غوارديولا.” وسيسمح الفوز على نوريتش المهدد بالهبوط، السبت، لليفربول، بتقليص الفارق مع سيتي إلى ست نقاط رغم أن سيتي سيلعب على أرضه […]

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