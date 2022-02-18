عمليات ميسان تكشف حصيلة واجبات أمنية في مناطق مختلفة من المحافظة

2022/02/18 | 19:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات ميسان، الجمعة، تفاصيل واجب أمني نفذته في مناطق مختلفة من المحافظة.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 شباط 2022)، انه "تنفيذا لتوجيهات قيادة العمليات المشتركة وبإشراف قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت القوات الأمنية المشتركة واجبا أمنيا في عدد من مناطق مدينة العمارة أسفرت عن إلقاء القبض على (17) مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة".

وبحسب البيان فإن الواجب الأمني شمل:

اوامر قبض منفذة (17)

ضبط درجات مخالفة للأنظمة والقوانين عدد (173)

العجلات مخالفة عدد (20)

غرامات مرورية عدد (453)

الاسلحة المضبوطة عدد (21) بندقية كلاشنكوف

سمنوف عدد (3)

بندقية صيد عدد (1)

مخازن مختلفة عدد (42)

عتاد خفيف عدد (458) اطلاقة مع قطع غيار

اسلحة قبضة بندقية خشبية عدد 15

حاضن بندقية خشبي عدد 17

حاضن بندقية بلاستك عدد 6

غطاء انبوبة بندقية عدد 12

اخمص بندقية بلاستك عدد 2

اخمص بندقية خشبي عدد 4

غطاء بدن بندقية عدد 10

اخمص حديدي معدني عدد 20

نابض ارجاع جيسي ايراني عدد 3

بيت الترباس لبندقية كلاشنكوف عدد 2".

واكدت العمليات، انها "مستمرة في جهودها في فرض الأمن والنظام في عموم محافظة ميسان والاقضية والنواحي".

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