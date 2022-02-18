عباس عبيد: عدم اللعب مع منتخبات شرق القارة أمر مهم

2022/02/18 | 19:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وَصَفَ المدربُ المساعد للمُنتخب الأولمبيّ عباس عبيد، المجموعةَ الثانية التي سيلعب فيها العراق بنهائياتِ كأس آسيا المُقبلة تحت (23 عاماً) في أوزبكستان بشهر حزيران المقبل، بأنها متوازنةٌ، مُعتبراً عدم مواجهة منتخبات شرق القارةِ على إنها فرصةٌ سانحةٌ للتنافسِ على خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور اللاحقِ للمنافسات.وقالَ المدربُ المساعد للمنتخب الأولمبي، عباس عبيد […]

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