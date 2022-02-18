2022/02/18 | 19:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر اللقطات الجوية الدمار الناجم عن الانهيارات الأرضية ال مميتة في بتروبوليس بالبرازيل، إذ لقي العشرات مصرعهم بعد هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب مسؤولين محليين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد من السماء الدمار الهائل الذي لحق بالبرازيل بعد انهيارات أرضية مميتة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد من السماء الدمار الهائل الذي لحق بالبرازيل بعد انهيارات أرضية مميتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).