إخماد حريق اندلع في دار سكنية وسط ديالى

2022/02/18 | 19:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع بدار سكنية في منطقة حي الحسين الواقعة بمركز محافظة ديالى.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أن “مفارز مديرية الدفاع المدني في مركز الخالص تمكنت من إخماد حريق وقع بدار سكن بمنطقة حي الحسين بسبب تماس كهربائي”.وأضاف البيان أن “مفارز المديرية سيطرت […]

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