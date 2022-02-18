2022/02/18 | 19:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، اليوم الجمعة، رسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن سعر صرف الدولار، فيما شدد على رفضه الاستدعاء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وإدارة الدولة من خلال التغريدات.وقال علاوي، في رسالته اطلع عليها “النور نيوز”، …

ظهرت المقالة وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).