عملة “البيتكوين” تنزل مجددا دون مستوى الـ40 ألف دولار

2022/02/18 | 19:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عادت عملة “البيتكوين” للنزول دون مستوى الـ40 ألف دولار، اليوم الجمعة، عكس توقعات بعض تجار الأصول الرقمية بأن العملة المشفرة متوجهة للارتفاع.وأشار موقع “كوين ديسك” إلى أن العملة انخفضت إلى مستوى 39700 دولار مساء الجمعة، قبل أن تسجل انتعاشا طفيفا، لكنها بقيت دون الـ40 ألف دولار.وكانت “بيتكوين” نزلت 7.4% إلى 40631.78 […]

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