ملاحقة المعارضة البحرينية في لبنان.. قمع للحريات أم مصلحة وطنية؟

2022/02/18 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت بملاحقة المنظمين والمتكلمين في الندوتين اللتين عقدتا في الضاحية الجنوبية وتعرضتا إلى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج بشكل عام.

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