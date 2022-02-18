2022/02/18 | 19:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم حكيم شاكر حقيقة ما جرى من احداث داخل اروقة استاد الشعب الدولي خلال مباراة الصقور امام ضيفه سامراء في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.وقال شاكر في بيان لنادي القوة الجوية تلقته “ايرث نيوز” “فوجئت من البيان الصادر عن طريق المكتب الاعلامي لنادي سامراء وعلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكيم شاكر: اتهامي بشتم جمهور سامراء لا يمت للحقيقة بصلة first appeared on ايرث نيوز.

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