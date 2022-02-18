المنافذ تضبط شحنة منظومة كاميرات مراقبة حرارية مخالفة في ميناء أم قصر (صور)

2022/02/18 | 19:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، ضبط حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس نسخة منه (18 شباط 2022)، إنه "تمكن منفذ ميناء أم قصر الاوسط بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط حاوية محملة (اجهزة اتصالات ومنظومة كاميرات مراقبة حرارية وهاردات للخزن وشاشات عرض) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".

وأكد البيان أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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