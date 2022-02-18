2022/02/18 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yoeiDrYYYfU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يحذر: لن نعيد البلد بيد الفاسدين | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر يحذر: لن نعيد البلد بيد الفاسدين | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).