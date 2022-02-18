2022/02/18 | 20:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، ضبط تسع طائرات مسيرة و إتخاذ الإجراءات القانونية بحق حائزيها في ممارسات أمنية منفصلة ضمن مدينة الحلة .وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز إنه “ضمن إطار توجيهات ومتابعة قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري ، للعمل بالخطة الأمنية المعدة لتعقب وإستطلاع حيازة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 9 طائرات مسيرة والقبض على حائزيها في بابل first appeared on ايرث نيوز.

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