2022/02/18 | 20:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي: اخترنا السياسة بدلاً عن السلاح..



وهناك ارادات غير منضبطة تحاول كسر هيبة الدولة first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: اخترنا السياسة بدلاً عن السلاح.. وهناك ارادات غير منضبطة تحاول كسر هيبة الدولة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: اخترنا السياسة بدلاً عن السلاح.. وهناك ارادات غير منضبطة تحاول كسر هيبة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).