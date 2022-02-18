البرلمان الإيراني: الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة

2022/02/18 | 20:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حسن نوش آبادي، أن “الولايات المتحدة التي ترفض إعطاء ضمان لتعهداتها بالاتفاق النووي ليست جديرة بالثقة”.وقال آبادي قاصدا “العراقيل التي تضعها واشنطن في مفاوضات فيينا”: “تظهر هذه النزعة الاستكبارية للأمريكيين عبر التاريخ أنهم لا يلتزمون بسهولة في الوفاء بالتعهدات التي يجب عليهم تنفيذها، […]

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