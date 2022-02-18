تحديات ما قبل البداية بشأن اللجان.. إشارة للغرض من مجلس النواب العراقي وأسباب التعطيل - عاجل

2022/02/18 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع النائب وعد قدو، اليوم الجمعة، عدم تشكيل اللجان البرلمانية وبقاء مجلس النواب معطلاً لحين الوصول إلى تفاهمات بين الشركاء في العملية السياسية".

وقال قدو في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الغرض من تشكيل البرلمان هو أداء عمله تجاه الحكومة والشعب بنسق على وتيرة محددة لكن وبعد تشكيله وانتخاب رئيس المجلس وأداء اليمين الدستورية للنواب بدأت تظهر على ارض الواقع تحديات وصراعات تحت قبة البرلمان تحول دون تشكيل هذه اللجان والتي هي رقابية على الوزارات التي ستشكل بالحكومة المقبلة".

وبين إنه "بما أن الخارطة السياسية غير واضحة وفيها الكثير من الضبابية لاحظنا أن عملية تشكيل اللجان معقدة جداً"، مشيراً إلى أن "المجلس عقد اجتماعاً لرؤساء الكتل وممثلي بعض القوميات والأديان والطوائف إضافة إلى بعض المستقلين لوضع بعض النقاط الرئيسية لاختيار اللجان وكان من بينها هو التركيز على أهمية اختيار الأشخاص الذين يحملون الشهادة والكفاءة والخبرة في اختصاص اللجان التي سيعملون بها".

وأوضح أنه "رغم ذلك فإن تلك اللجان لن تشكل وسيبقى البرلمان معطلاً لغاية ما يصل الشركاء السياسيون إلى تفاهمات".

وكانت رئاسة البرلمان قد أشارت إلى أنها ستعمل على "تشكيل لجان برلمانية مهنية وفاعلة خلال الدورة النيابية الحالية"، وفق بيان لنائب رئيس المجلس حاكم الزاملي الذي قال انه "سيتم عقد اجتماعا مع رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن حسم تشكيل اللجان النيابية باعتبارها المفصل الأهم والأساس للعمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب".

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