التيار الصدري يرد على وزير المالية: الهراء هو الاستخفاف بمعاناة الشعب ورفع الدولار

2022/02/18 | 20:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد التيار الصدري، اليوم الجمعة، أن الهراء هو الاستخفاف بمعاناة الشعب ورفع سعر الدولار.وقال النائب عن الكتلة الصدرية، غايب فيصل العميري، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “نرفض التصريحات المنفعلة و ردة الفعل غير المتزنة من علاوي الذي بدا خائفا من الاستقدام، و مخالفا للأسس الدستورية في المثول للمؤسسة …

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