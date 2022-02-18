المنافذ تعلن ضبط شحنة منظومة كاميرات مراقبة حرارية مخالفة في ميناء أم قصر

2022/02/18 | 20:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، ضبط حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكن منفذ ميناء أم قصر الاوسط بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط حاوية محملة (اجهزة اتصالات ومنظومة كاميرات مراقبة حرارية وهاردات للخزن وشاشات عرض) …

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