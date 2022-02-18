التجارة: إجراءات لخفض أسعار الطحين في الاسواق المحلية جنوب ذي قار

2022/02/18 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إجراءات لخفض أسعار ماد الطحين في الاسواق المحلية جنوب ذي قار.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “زار مدير عام الدائرة الرقابة التجارية والمالية محمد حنون عدد من وكلاء المواد الغذائية بمناطق الفهود والجبايش جنوب محافظة ذي قار”.واضاف البيان انه “تم التاكيد اثناء الزيارة […]

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