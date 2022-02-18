مشاهد لاحتراق سيارة عسكرية.. حكومة دونيتسك: انفجار قرب مقرنا

2022/02/18 | 20:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو من مدينة دونيتسك (شرقي أوكرانيا) حريقا في مصف للسيارات وعربة عسكرية متضررة بشدة، قرب مقر حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية التي تتمتع بالحكم الذاتي، الجمعة

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