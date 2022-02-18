مستشار الوفد الإيراني في فيينا: طهران تريد “صفقة جيدة”.. ودون ذلك لا اتفاق

2022/02/18 | 20:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا محمد مرندي إن بلاده تريد “صفقة جيدة” وليس مجرد صفقة، وإن على دول الغرب أن تتجنب المماطلة وإضاعة الوقت “إن كانت في عجلة من أمرها”.ونقلت قناة “العالم” الإيرانية عن مرندي أن إيران “تريد الوصول بأسرع وقت إلى صفقة جيدة”، لأن العقوبات القاسية واللاإنسانية التي يفرضها الأمريكيون […]

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