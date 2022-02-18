2022/02/18 | 20:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LRRQwaNGSUg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انعقاد الدورة الـ58 من مؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة وفد رفيع من إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انعقاد الدورة الـ58 من مؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة وفد رفيع من إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).