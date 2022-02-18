محكمة روسية تأمر بسجن شقيق المعارض أليكسي نافالني مدة سنة

2022/02/18 | 20:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة روسية، الجمعة، حكما غيابيا بسجن، أوليغ نافالني، شقيق المعارض الرئيسي للكرملين، أليكسي نافالني، في قضية يدرجها مؤيدوه ضمن الاضطهاد السياسي.

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