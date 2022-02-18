الحلبوسي يرد على “الإرادات غير المنضبطة” التي تحاول كسر هيبة الدولة

2022/02/18 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، على “الإرادات غير المنضبطة” التي تحاول كسر هيبة الدولة، فيما أعرب عن عدم خشيته من “سلاح الأولين وتهديدات الآخرين”.وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، “منذ البداية اخترنا السياسة بديلاً عن السلاح الذي كان يرفع بوجهنا في مناطقنا، ليقيننا أن العنف لا يبني الدول، …

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