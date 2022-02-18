2022/02/18 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، الإطاحة بعصابة تتاجر بالاعضاء البشرية في بغداد.

وقال اعلام عمليات بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم) "لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قوة من لواء (15) العامل بإمرة الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة الاتجار بالبشر/الرصافة ومفرزة من استخبارات الكرادة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد من القاء القبض على عصابة للمتجارة بالاعضاء البشرية مكونة من (9) اشخاص بينهم (5) نساء جاء ذلك بعد كمين محكم نصب لهم وفي الجرم المشهود في داخل مساج في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف "تمكنت قوة من اللواء اعلاه بالاشتراك مع مفرزة من (استخبارات الكرادة، شؤون الاقامة،الامن السياحي) من تنفيذ واجب بحث وتحري تمكنت خلاله من ضبط (7) اشخاص مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية في منطقة البتاويين".

وعلى صعيد متصل تمكنت قوة من اللواء (44) فرقة المشاة (11) من ضبط (14) شخصاً مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية ايضاً ضمن منطقة الوقف في سيطرة الجسر في جانب الرصافة"، موضحا انه "تم احالة المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

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