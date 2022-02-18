برسالة شديدة اللهجة .. وزير المالية للكاظمي بخصوص الدولار استدعاء الزاملي خارج صلاحياته

2022/02/18 | 20:59 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

وجه وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، اليوم الجمعة، رسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن سعر صرف الدولار، فيما شدد على رفضه الاستدعاء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وإدارة الدولة من خلال التغريدا...

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