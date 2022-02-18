القوة الجوية يحقق فوزاََ كبيراً على منتخب بابل بالدوري النسوي

2022/02/18 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حقق فريق القوة الجوية النسوي فوزا كبيرا على منتخب بابل بتسعة اهداف دون مقابل.وتواجه الفريقان في افتتاح بطولة سوكا بسباعيات كرة القدم النسوية.وسجل اهداف المباراة كل من زينب عباس ثلاثة اهداف ونادية فاضل هدفين وسماح ابراهيم هدفين والاء علي وتبارك مؤيد.يذكر أن فريق القوة الجوية النسوي سيواجه فريق بلادي يوم […]

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