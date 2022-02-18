عمليات بغداد تعتقل عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية وتضبط 21 مخالفاً لشروط الإقامة

2022/02/18 | 21:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت عمليات بغداد، اليوم الجمعة، اعتقال عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية، فيما ضبطت 21 مخالفاً لشروط الإقامة.وذكر بيان للعمليات تلقته وكالة /المعلومة/، أنه “لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قوة من لواء (15) العامل بإمرة الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة […]

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