الحلبوسي يستقبل نظيريه الكويتي والقطري

2022/02/18 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، رئيسَ مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق الغانم، ورئيسَ مجلس الشورى القطري السيد حسن بن عبد الله الغانم في مقر السفارة العراقية في القاهرة، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.

وبحث اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية وفي المنطقة، والتأكيد على ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف في المحافل العربية والإسلامية والدولية.

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