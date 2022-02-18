2022/02/18 | 21:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، تمكن الفرق الرقابية من ضبط وكيل في احدى نواحي مدينة الناصرية يبيع حصة المواطنين من المواد التموينية في السوق المحلية.ونقل بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، عن مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية محمد حنون قوله ان “الدائرة شكلت فريقا مشتركا من مديرية الجريمة المنظمة ودائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة: ضبط وكيل في محافظة ذي قار يبيع حصة المواطنين في السوق المحلية first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: ضبط وكيل في محافظة ذي قار يبيع حصة المواطنين في السوق المحلية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: ضبط وكيل في محافظة ذي قار يبيع حصة المواطنين في السوق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).