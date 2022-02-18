خرافة الاعلام المحايد؟! تحرير الاعلام. - سعيد علام

2022/02/18 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام أي تغيير يبدأ بتغيير في الموضوعسيزار آيرا، روائي من أصل أرجنتينيCumpleanos، 2001..



ان هؤلاء الناس يحسبون اننا نستطيع تغيير امر ما اذا ما غيرنا اسمه ..فريدريك انجلسدعك من الخرافة التي تقول ان "الاعلام المحايد" لا يفرق، بل يعرض وجهات النظر بشكل ديمقراطي.



الحقيقة ان "الاعلام المحايد" يخضع لجهات التمويل، اي يخضع للفئات القادرة اقتصادياً؛ فمازال تمويل الاعلام يأتي من ......





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