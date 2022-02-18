لا صلة بين قرار المحكمة الاتحادية العراقية وتطلعات وآمَال جماهير كوردستان والعراق - عامر رسول

2022/02/18 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عامر_رسول صدور قرار المحكمة الاتحادية في بتاريخ 15-2-2022 حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، افرزت ردود أفعال متباينة بين الجهات والاطراف السياسية بشقيها الكوردي والعربي والكل يفسره حسب بوصلة مصلحته السياسية، ورُؤَاهَا من زاوية نتائج هذا القرار، وهذا القرار بالتأكيد سوف يؤزم الوضع أكثر مما هو عليه وسوف يدفع بالوضع السياسي الى عنق الزجاجة.بعيدا عن الدخول في معمعة النقاشات والصراع ......





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