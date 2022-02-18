برلماني يطمئن الخريجين: سنجد حلًا لكم في موازنة العام الحالي

2022/02/18 | 21:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طمأن عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، اليوم الجمعة، الخريجين، فيما اكد بان البرلمان سيعمل على ايجاد الحلول لهم في موازنة العام الحالي.وقال المسلماوي لوكالة “ايرث نيوز” انه “على جميع وزارات الدولة ان تعطي سنويا احتياجاتها من كافة الاختصاصات، وان تعطي ايضا موازنة العام المقبل في نهاية السنة الماضية”.واضاف “ينبغي على الوزارات […]

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