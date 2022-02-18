2022/02/18 | 21:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شارك وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الجمعة، بندوة الهجرة والأمن الدوليّ في مدينة ميونخ الألمانية.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، شارك في ندوة (الهجرة والأمن الدوليّ) على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الثامنة والخمسين المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية”.

ظهرت المقالة العراق يشارك في ندوة الهجرة والأمن الدولي بمدينة ميونخ الألمانية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشارك في ندوة الهجرة والأمن الدولي بمدينة ميونخ الألمانية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشارك في ندوة الهجرة والأمن الدولي بمدينة ميونخ الألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).