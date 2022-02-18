انباء عن نية وزير المالية تقديم استقالته

2022/02/18 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وردت لـ(بغداد اليوم)، الجمعة، أنباء تفيد بنية تقديم وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، استقالته.

وفي وقت سابق، قال النائب عن الكتلة الصدرية، غايب فيصل العميري، في بيان تابعته (بغداد اليوم): "نرفض التصريحات المنفعلة وردة الفعل غير المتزنة من علاوي الذي بدا خائفا من الاستقدام، و مخالفا للأسس الدستورية في المثول للمؤسسة التشريعية".

وتابع: "لتعلم يا هذا ان الصدريين هم ملح الارض و ابناء الوطن و اخوة لباقي مكونات الشعب الذي يفترض بك ان تكون خادما له و عاملا في سبيل راحته و رفاهيته".

وبين: "ما الهراء الا الذي ( تفضلت به ) في الاستخفاف بمعاناة الشعب من ارتفاع الاسعار و غلاء العيش، و ما الاكاذيب التي تسوقها بما تعتقده من نجاح".

وأوضح: "كما انك تنتمي لعائلة طيبة تفتخر بها، فنحن الصدريون اسرة نجيبة و شجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء و ثمارها خطوات الاصلاح التي ستطيح بكل خرف فاشل او خائف حتى يحق الحق و يزدهر الوطن".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، رسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن سعر صرف الدولار، فيما شدد على رفضه الاستدعاء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وإدارة الدولة من خلال التغريدات.

وقال علاوي، في رسالته، والتي تضمنت 21 نقطة، ما يلي:-

1- تلقيت استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه لبحث سعر الصرف.



جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان لمناقشة سعر الصرف.

2- استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة السيد مقتدى زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب.

3- العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها ، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي

4- أولا.



هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي.



إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب.

5- إذا لم نرفض كحكومة ، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية ، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة.



وهنا ياتي السؤال تحديد دور الحكومة ان كانت تمثل الشعب ام ذراع تنفيذي للأحزاب السياسية.

6- أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنها خارج صلاحياته.



كما أنني أرفض ادارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين.

7- أنا وزير في وزارة ذات سيادة.وعملت في ظروف صعبة للغاية منذ سنتين تقريبا.



وأعتقد أنني نجحت في إدارة الشؤون المالية للبلد ، ورعاية الاقتصاد نحو درجة من الأمان.

8- كان علي اتخاذ العديد من القرارات الصعبة ، بما في ذلك دعوتي القوية لتعديل سعر الصرف.



وقد حظي القرار بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي والأحزاب السياسية في اجتماعين منفصلين مع قيادتهم، التي وافق عليها مجلس النواب في شباط 2021.



لقد أوضحت أن تكاليف تعديل العملة ستكون فورية ؛ لكن الفوائد ستظهر على المدى المتوسط والبعيد.

9- من أجل حماية الفقراء ، أدرجت في ميزانية 2021 زيادة ضخمة للفقراء والضعفاء بما يقرب من 3 تريليون دينار عراقي يتم صرفها من خلال وزارة العمل .



هذا للأسف تم تقليصه من قبل مجلس النواب في الميزانية النهائية.

10- بعد عام يمكننا تقييم فوائد تعديل سعر الصرف ، وهي فوائد حقيقية للغاية.



لكن تسييس سعر الصرف ، وجعله المسؤول عن ارتفاع الأسعار.

11- (ارتفاع الأسعار) هذه كذبة متعمدة ويجب على الشعب أن يكون على علم بها.



ارتفعت الأسعار الدولية لجميع السلع والشحن بشكل كبير في العام الماضي.

12- الحنطة وزيت الطهي والسكر والأسمدة تضاعفت عدة مرات.



هذا يتعلق بانهيار سلسلة التوريد العالمية وليس أي شيء يتعلق بتعديل سعر الصرف.



بدلاً من التركيز على السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار ، يتم تغذية الناس بالهراء بشأن سعر الصرف باعتباره مصدر زيادة تكلفة المعيشة التي شهدناها خلال السنة الماضية.

13- انا مستعد أن أدافع عن موقفي وسياستي الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين.

14- أطالب بممارسة حقوقي بموجب الدستور العراقي ، وأسعى للتصويت على الثقة بي من مجلس النواب.



لدي هذا الحق تحت المادة ٦١/٨ من الدستور.



"ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضوا...".

15- سأكتب إلى رئيس مجلس النواب وأطلب منه إجراء تصويت الثقة هذا في وقت مبكر.



سأطلب منه أيضًا أن يمنحني ساعة واحدة لشرح سياساتي أمام المجلس قبل إجراء التصويت.

16- منذ أن كنت في الحكومة ، تعرضت لوابل من الهجمات والافتراءات الشخصية في كل من وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل السياسيين وبعض ممن يسمون انفسهم بالمحللين والمعلقين الإعلاميين.



لقد تجاهلت كل هذا الأذى لانه قائم على اكاذيب او افتراءات او جهل

17- عندما يعاملني زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كواحد من أتباعه ، يجب أن أرفض ذلك تمامًا.



أعرف أن الصدريين صوتوا لي عندما تم ترشيحي لأول مرة لمنصب وزير المالية، وقد وقفوا بجانبي خلال العديد من الأزمات بما في ذلك الدفاع عن تعديل سعر الصرف.



أقر بذلك بحرية ، لكن هذا لا يمنحهم الحق في مخاطبتي بصفتي خادمًا بناءً على طلبهم ودعوتهم.

18- الهجمات مستمرة عائلتي.



أنا لا أتباهى بنسب عائلتي.



لكن عائلتي أعطت الكثير لهذا البلد.



نحن مواطنون في بغداد منذ مئات السنين.



كعائلة علاوي ، قدمنا وزراء للحكومات العراقية منذ الاستقلال أكثر من أي عائلة آخرى.



ستة وزراء وواحد رئيس وزراء.



إذا قمنا بتضمين العائلات القريبة منا ، الچلبي ، فإن العدد سيرتفع بأربعة وزراء آخرين ونائب واحد لرئيس الوزراء.



وقع عمي الكبير حسين علاوي على عريضة لجلب فيصل الأول إلى العراق.

19- عائلتنا عراقية بالكامل.



نحن لا نفرق بين الشيعة والسنة والمسيحيين واليزيدي

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