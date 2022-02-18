مالية الإقليم تكشف سبب تأخر صرف رواتب الموظفين في كردستان

2022/02/18 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان سعد الدين محمد، اليوم الجمعة، عن السبب الرئيسي وراء تأخر صرف رواتب الموظفين لعدة وزارات ومؤسسات في الإقليم".

وقال محمد في تريح لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية الاتحادية حتى الآن لم ترسل الدفعة الشهرية البالغة 200 مليار دينار، والمخصصة لرواتب الموظفين في الإقليم".

وبين أنه "بالتالي هناك وزارات مثل البلديات والأوقاف وغيرها تأخر صرف رواتبهم لشهر كانون الثاني".

وتابع: "نخشى من وجود سياسة لتأخير إرسال الأموال لأسباب خاصة، كما جرى مع قرار المحكمة الاتحادية".

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