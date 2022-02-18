الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022

2022/02/18 | 21:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي ‏‏2022.‏ وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن القرار الرئاسي صدر في العدد الأخيرة من صحفية “الرائد” التونسية، والذي ينص فصله الأول على التمديد في حالة الطوارئ في كافة أنحاء تونس، ابتداء من غد السبت الموافق 19 فبراير/ […]

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