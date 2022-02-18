شاهد كيف التهمت نيران عبّارة ركاب ضخمة قرب سواحل اليونان

2022/02/18 | 21:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت النيران في عبّارة ركاب كبيرة قرب سواحل اليونان، بحسب ما ذكر خفر سواحل هيلينيك، و كانت العبّارة تحمل أكثر من مائتي راكب وأكثر من 50 فردًا من الطاقم.

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