السفير الصربي: العراق يلعب دوراً مهما في المنطقة

2022/02/18 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- وسام الملاأكد السفير الصربي لدى العراق اوروش بالوف، اليوم الجمعة، أن العراق يلعب أحد أهم الأدوار في المنطقة.وأوضح بالوف بكلمته في حفل اليوم الوطني الذي حضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "صربيا والعراق يحتفلان بمرور 64 عاما من العلاقات الثنائية المستمرة بين البلدين الصديقين والتي كانت دائما ودية"، مشيرا الى أنه "يعمل ضمن صلاحياته على اعادة بناء العراق".وأضاف أن "العراق يلعب احد اهم الادوار في المنطقة، وأن مهمته كسفير تتمثل في المقام الاول في تحسين العلاقات السياسية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق". وأكد، "تواجه بلداننا تحديات مختلفة وتلك مواقف تعزز الصداقات بافضل طريقة ممكنة، وأن بلاده تقدر تقديرا عاليا الدعم الذي أبدته حكومة العراق عدة مرات "معربا في الوقت نفسه عن امتنانه الشخصي للدعم الذي قدمه العراق لصربيا".

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