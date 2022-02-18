فيديو تاريخي: جلال طالباني يكشف اتفاقاً مع حكومة المالكي لتصدير نفط كردستان

2022/02/18 | 21:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تداول ناشطون ومنصات الكترونية مقطع فيديو لرئيس الجمهورية السابق جلال طالباني يكشف عن وجود اتفاق مع حكومة نوري المالكي بشأن تصدير نفط كردستان إلى الخارج عام 2009، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون نفط الإقليم.

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وفي الفيديو الذي يعود تاريخه إلى مطلع حزيران 2009 يتحدث طالباني في حفل مراسم تصدير النفط من حقول اقليم كردستان الى الخارج للمرة الأولى بحضور مسعود بارزاني بشأن عقود نفط الإقليم قائلا "العقود التي عقدتها حكومة إقليم كردستان هي عقود قانونية ودستورية، دستورية وفق الفقرة ب من المادة 112 من الدستور العراقي، وقانونية وفق الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة إقليم كردستان مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة نورى المالكي قبل سنين".

ويكشف طالباني مضمون الاتفاق بالقول "نصت فقرة أنه اذا لم يتم اصدار قانون حتى شهر مايو (أيار) 2007 اصدار قانون النفط والغاز في البرلمان فلحكومة إقليم كردستان توقيع العقود النفطية والغازية وفق القانون والأصول".

وبالعودة إلى تفاصيل الحفل يتضح أن التصدير كان بواقع 100 الف برميل في اليوم، من حقلي طاوكي في زاخو، وطقطق في كويسنجق عبر انبوب النفط العراقي الذي يربط حقول كركوك بميناء جيهان التركي.

واعتبر طالباني حينها أن "العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية في صالح الشعب العراقي وليست في صالح كردستان حسب، وان النفط الذي يستخرج من كردستان العراق يصب في نفس الانبوب الذي يوصل النفط العراقي الى ميناء جيهان".

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