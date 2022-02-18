حكيم شاكر يكشف حقيقة سبه وشتمه لجمهور سامراء

2022/02/18 | 21:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..كشف مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم حكيم شاكر حقيقة ما جرى من احداث داخل اروقة استاد الشعب الدولي خلال مباراة الصقور امام ضيفه سامراء في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.وقال شاكر في بيان لنادي القوة الجوية تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إنه “فوجئت من البيان الصادر عن طريق المكتب […]

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