2022/02/18 | 21:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تنبأ الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال الإنجليزي، بصعوبة تعايش الثنائي محمد صلاح وساديو ماني مع بعضهما داخل نادي ليفربول مستقبلا.وخاض الثنائي مواجهة ضد بعضهما مؤخرا في نهائي كأس الأمم الأفريقية، بين منتخبي مصر والسنغال، والذي انتهى بفوز رفاق ساديو ماني بركلات الترجيح.وعاد صلاح للعب مجددا مع زميله السنغالي بقميص “الريدز” في الأيام […]

ظهرت المقالة نبوءة فرنسية..



محمد صلاح لن يتحمل رؤية ماني في ليفربول أولاً على الايام نيوز.

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