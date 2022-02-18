قائد القوات الأوكرانية: لا ننوي شن أي عملية هجومية على شرق البلاد

2022/02/18 | 21:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أن بلاده لا تنوي شن أعم عمليات هجومية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا وسط أنباء عن تصاعد القصف من قبل قوات كييف.وصرح زالوجني، في كلمة مصورة عبر “فيسبوك”: “لا تتوقع ولا تخطط القيادة العسكرية السياسية لأوكرانيا شن أي عمليات هجومية شرق البلاد.الخيار الوحيد […]

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