ضبط طائرات “درون” واعتقال حائزيها في بابل

2022/02/18 | 21:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت قيادة شرطة بابل اليوم الجمعة ، ضبط تسع طائرات مسيرة وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق حائزيها في ممارسات أمنية منفصلة ضمن مدينة الحلة .وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أنه “ضمن إطار توجيهات ومتابعة قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري ، للعمل بالخطة الأمنية المعدة لتعقب واستطلاع حيازة واستخدام […]

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