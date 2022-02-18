2022/02/18 | 21:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Scg6tBM5Xd4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعد الوزان: السائقون يلجأون الى السوق السوداء لعدم توفير البنزين في المحطات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعد الوزان: السائقون يلجأون الى السوق السوداء لعدم توفير البنزين في المحطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).