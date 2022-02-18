2022/02/18 | 21:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5cj22ZlRxHY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع أحمد الحسني | الاطار التنسيقي.. من الاعتراض الى تحالف سياسي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع أحمد الحسني | الاطار التنسيقي.. من الاعتراض الى تحالف سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).