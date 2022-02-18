2022/02/18 | 21:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 08Jeup5PMs4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. مناف الموسوي - رئيس مركز بغداد للدراسات الستراتيجية | بشأن تغريدتي الصدر والحلبوسي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. مناف الموسوي - رئيس مركز بغداد للدراسات الستراتيجية | بشأن تغريدتي الصدر والحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).